Умерла звезда фильма "Угрюм-река" Валентина Иванова

Актрисе было 77 лет.

Умерла советская и российская актриса, звезда фильма "Угрюм-река" – Валентина Иванова.

Артистке было 77 лет. Она посвятила свою жизнь театру и кино. Печальную новость сообщили на сайте Театра Ермоловой.

Валентина Иванова в фильме "Угрюм-река" / kino-teatr.ru

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она работала в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", — сообщается на сайте.

К слову, Валентины Николаевны не стало 22 ноября.

Валентина Иванова в фильме "Зеленая комната" / kino-teatr.ru

Напомним, в фильме "Угрюм-река" она сыграла роль Нины Куприяновой – жены главного героя Прохора Громова. Также она снялась в фильмах-спектаклях "Всегда на марше", "Андрей Колобов", "Зеленая комната", "Лунные воды".

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