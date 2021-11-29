Померла зірка фільму "Угрюм-ріка" Валентина Іванова

Акторці було 77 років.

Померла радянська та російська акторка, зірка фільму "Угрюм-ріка" – Валентина Іванова.

Артистці було 77 років. Вона присвятила своє життя театру та кіно. Сумну новину повідомили на сайті Театру Єрмолової.

Валентина Іванова у фільмі "Угрюм-ріка" / kino-teatr.ru

"З тяжким серцем повідомляємо, що сьогодні пішла з життя акторка нашого театру Валентина Миколаївна Іванова. Вона працювала у Єрмоловському від 1963 року, зігравши не один десяток ролей. Велика втрата", - повідомляється на сайті.

До слова, Валентини Миколаївни не стало 22 листопада.

Валентина Іванова у фільмі "Зелена кімната" / kino-teatr.ru

Нагадаємо, у фільмі "Угрюм-ріка" вона зіграла роль Ніни Купріянової - дружини головного героя Прохора Громова. Також вона знялася у фільмах-виставах "Завжди на марші", "Андрій Колобов", "Зелена кімната", "Місячні води".

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