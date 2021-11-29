Помер відомий радянський режисер Володимир Наумов

Знаменитість пішов з життя у віці 93 років.

Народний артист СРСР, радянський та російський кінорежисер Володимир Наумов помер.

Знаменитості не стало 29 листопада у віці 93 років. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Спілку кінематографістів Росії. Також сумну звістку підтвердив його син, художник Олексій Наумов. Причина смерті поки що невідома.

Володимир Наумов / kinoteatr.ru

Зауважимо, Наумов народився 6 грудня 1927 року. Знаменитість зняв такі стрічки, як "Тарас Шевченко", "Біг", "Тегеран-43", "Мир тому, хто входить" та "Легенда про Тіля". Він також виступив одним зі сценаристів радянського телесеріалу "Як гартувалася сталь" та зіграв у фільмах "Гори, гори, моя зоре", "Крадіжка" та "Третій удар".

Володимир Наумов у стрічці "Гори, гори, моя зоре" / kinoteatr.ru

Читайте також: