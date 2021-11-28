Надя Дорофєєва про страшне отруєння в Єгипті: "Я думала, що помру"

Артистка вперше в житті була змушена скасувати виступ.

Українська співачка Надя Дорофєєва пригадала подробиці свого страшного отруєння у Єгипті.

Як відомо, на початку листопада артистку екстрено госпіталізували до місцевої лікарні, де вона під крапельницями провела чотири години. Виконавиця поділилася, що ця подорож далася їй дуже важко, йдеться у "Світському житті".

"Ми поїхали туди на концерти, я взяла з собою маму. Це було вау. Вона раділа кожну секундочку, вона буласмішна, я була дуже щаслива до моменту, поки в мене не сталося дуже сильне отруєння. І це було таке сильне отруєння вперше в моєму житті. Мене забрала швидка. Мені не могли п'ять разів поставити крапельницю, в мене були сині руки від усього цього. Мене намучили. Але врятували. Під крапельницею я лежала чотири години і я думала вже, що я помру. Це було перше в історії мого творчого життя скасування концерту", - зізналася артистка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, Надя поділилася, чи стала заробляти більше після того, як пішла у сольне плавання:

"Коли одна людина починає працювати і перестає ділитися, то ти заробляєш набагато більше. В сольному проєкті вигідніше, я буду відвертою", - розповіла Дорофєєва.

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