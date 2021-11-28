Наталка Карпа вперше розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

Подружнє життя артистки дало тріщину.

Українська співачка Наталка Карпа вперше прокоментувала чутки про розрив з чоловіком, героєм АТО Євгеном Тереховим.

У програмі "Світське життя" виконавиця підтвердила, що наразі переживає з чоловіком кризу у стосунках. Однак про розлучення говорити ще зарано.

Наталка Карпа з чоловіком / instagram.com/natalkakarpa

"Насправді, зараз проживаємо нелегкий етап у наших стосунках. Я, мабуть, з розряду тих жінок, які завжди і до останнього будуть воювати, відстоювати свою родину. Не буду кривити душею, справді, з появою донечки в нашому житті багато чого змінилося. Тому що коли з'являються діти, з'являються нові випробування. Казати, що у мене розбите серце… Скажу, що у мене серце в броні, а ви це трактуйте як хочете", - прокоментувала Карпа.

Все частіше виконавиця проводить час з донечкою Златою, якій у грудні буде два роки, наодинці. У той час як Терехова не раз бачили самого у київських барах. Чи мешкають вони зараз з чоловіком, Наталя відповідати не захотіла.

"У нас зараз якось останнім часом більше лунає "донечка Злата". Ми потрапили у такий період, коли Злата зараз дуже часто хворіла і їй були потрібні і мама і тато. І вони були поруч. Коментувати зараз нічого не хочу. Будемо ми разом, не будемо ми разом, але я буду точно щасливою жінкою", - впевнено сказала артистка.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / instagram.com/natalkakarpa

Зазначимо, що 2016 року Наталка Карпа вийшла заміж за героя АТО, відомого за прізвиськом "Титановий Джексон", Євгена Терехова. У грудні 2019 року артистка народила доньку Злату. Для артистки дівчинк первісток.

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