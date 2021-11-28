Наталка Карпа впервые рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Супружеская жизнь артистки дала трещину.

Украинская певица Наталка Карпа впервые прокомментировала слухи о разрыве с мужем, героем АТО Евгением Тереховым.

В программе "Светская жизнь" исполнительница подтвердила, что сейчас переживает с мужем кризис в отношениях. Однако о разводе говорить еще рано.

Наталья Карпа с мужем / instagram.com/natalkakarpa

"На самом деле сейчас проживаем нелегкий этап в наших отношениях. Я, пожалуй, из разряда тех женщин, которые всегда и до последнего будут воевать, отстаивать свою семью. Не буду кривить душой, действительно, с появлением дочери в нашей жизни многое изменилось. Потому что когда появляются дети, появляются новые испытания. Говорить, что у меня разбито сердце... Скажу, что у меня сердце в броне, а вы это трактуйте, как хотите", — прокомментировала Карпа.

Все чаще исполнительница проводит время с дочкой Златой, которой в декабре будет два года, наедине. В то время, как Терехова не раз видели самого в киевских барах. Живут ли они сейчас с мужем, Наталья отвечать не захотела.

"У нас сейчас как-то в последнее время больше звучит "доченька Злата". Мы попали в такой период, когда Злата сейчас очень часто болела и ей были нужны и мама и папа. И они были рядом. Будем мы вместе, не будем мы вместе, но я буду точно счастливой женщиной", – уверенно сказала артистка.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / instagram.com/natalkakarpa

Отметим, что в 2016 году Наталка Карпа вышла замуж за героя АТО, известного по прозвищу "Титановый Джексон", Евгения Терехова. В декабре 2019 года артистка родила дочь Злату. Для артистки девочка - первенец.

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