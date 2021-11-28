"Вернусь лучше и сильнее": Неймар прокомментировал свою ужасную травму

"Вернусь лучше и сильнее": Неймар прокомментировал свою ужасную травму

Бразильский форвард настроен оптимистично.

В рамках поединка 15-го тура чемпионата Франции между "Сент-Этьеном" и ПСЖ травмировался один из лидеров парижского клуба Неймар. Бразильский форвард на исходе встречи в одном из единоборств серьезно подвернул голеностоп, после чего его забрали с поля на носилках.

На своей странице в Instagram Неймар прокомментировал произошедшее.

"Буду восстанавливаться. К сожалению, подобные неудачи — часть жизни спортсмена. Нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", — подчеркнул футболист.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков.

Следующий матч команда проведет против Ниццы в среду, 1 декабря.

В этом сезоне Неймар сыграл в 10 матчах ПСЖ, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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