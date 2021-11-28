Дмитрий Комаров рассказал, начал ли строительство дачи в Карпатах

Ведущий приобрел участок в поселке Верховина.

Ведущий "Мира наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров в августе признался, что приобрел участок в Карпатах.

В программе "Светская жизнь" телепутешественник поделился, начал ли там строительство. По словам Комарова, из-за командировки в Эквадор, где он снимал новый сезон, заняться домом у него не было времени.

"Еще не начинал строительство, потому что я приобрел и уехал в Эквадор. Фундамент не ставится зимой, я планирую весной. Если у меня будет отрезок свободный, два-три месяца времени, то начну с фундамента", — поделился планами Комаров.

Также ведущий описал, как будет выглядеть его карпатская дача. Кстати, ее площадь будет составлять 50-60 квадратных метров. Разводить там огород или скот Комаров с женой Александрой Кучеренко планов не имеют.

"Картофель сажать не будем. Главное для меня — панорамное окно и вид на Черногорский хребет, это требование номер один. Кухня-студия, спальня, окно до пола и горы", — описал дом мечты Дмитрий.

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