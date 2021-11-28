Жена Дмитрия Гордона сфотографировалась сразу с шестью его детьми

Также она поздравила сына звезды с днем рождения.

Жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, показала семейную фотографию.

Звезда сфотографировалась с шестью детьми мужа. Соответствующую фотографию Алеся опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, семейство Гордонов собралось вместе для того, чтобы отпраздновать день рождения сына Дмитрия – Льва. Парню исполнилось 20 лет.

"Лев, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно получишь то, что задумал", — поздравила Алеся сына Дмитрия.

Дети Дмитрия Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Кстати, фанаты семейства отметили, что дети очень похожи на своего папу. Кроме того, они присоединились к поздравлениям и написали немало приятных слов Льву.

Отметим, на фото изображены Дмитрий и Алеся вместе с двумя общими детьми: Сантой и Алисой. Лицо самой самой младшей дочери, Лианы, супруги скрывают. Также с ними позировали дети Гордона от брака с Еленой Сербиной: Ростислав, Дмитрий, Елизавета и Лев.

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