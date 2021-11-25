"Танцы со звездами": угадайте, кто победит в суперфинале шоу

"Танцы со звездами": угадайте, кто победит в суперфинале шоу

За кубок будет соревноваться три пары.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится суперфинал шоу "Танцы со звездами".

За кубок проекта будут соревноваться три пары: актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка с фехтования Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук.

Финалисты "Танцев со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

Предлагаем вам угадать, кто станет победителем "Танцев со звездами":

Все голоса, которые телезрители посылали за пары в прошлом эфире, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые прибавятся к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте SMS с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

Традиционно с одного номера вы можете позвонить 50 раз и отправить 50 SMS, а также отправить семь суперголосов с каждого мобильного приложения 1+1 video и Киевстар ТВ.

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