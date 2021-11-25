"Танці з зірками": вгадайте, хто переможе у суперфіналі шоу

"Танці з зірками": вгадайте, хто переможе у суперфіналі шоу

За кубок змагатиметься три пари.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться суперфінал шоу "Танці з зірками".

За кубок проєкту змагатимуться три пари: актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

Фіналісти "Танців з зірками" / instagram.com/tanci1plus1

Пропонуємо вам вгадати, хто стане переможцем "Танців з зірками":

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите протягом всього тижня. Всі голоси, які телеглядачі надсилали за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Для того, щоб підтримати свого фаворита, надсилайте SMS із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

Традиційно з одного номера ви можете подзвонити 50 разів та надіслати 50 SMS, а також надіслати по сім суперголосів з кожного мобільного додатку 1+1 video та Київстар ТБ.

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