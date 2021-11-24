"Танці з зірками": яким буде грандіозний суперфінал шоу

Леся Нікітюк стане четвертою суддею, а на паркет повернуться всі пари сезону.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

За перемогу у шоу змагатимуться актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Недільного вечора пари фіналістів покажуть по три танці.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Першим пари продемонструють улюблений танець глядачів, які матимуть змогу обрати його завдяки голосуванню у соцмережах шоу "Танці з зірками". Другий танець – улюблений танець суддів. Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

Судді "Танців з зірками" / пресслужба каналу "1+1"

Співак та фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай, який залишив шоу за крок до півфіналу, заспіває хіт Discogirl під виступ Артура Логая та Анни Кареліної, фронтвумен гурту Kazka та співачка Олександра Заріцька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара, а МELOVIN заспіває під виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук свою нову пісню "Кіт і драма".

Спеціальними гостями шоу стане гурт MOZGI із новим хітом ZAVTRA, співачка Джамала та випускник шоу "Голос країни" LAUD. Чекає на телеглядачів і атмосферний номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді та ведучі шоу.

Леся Нікітюк / пресслужба каналу "1+1"

До традиційної трійки суддів приєднається телеведуча та учасниця шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк. А ось зустрічати пари на балконі буде ведуча шоу "Світьске життя" Катерина Осадча.

Катерина Осадча / пресслужба каналу "1+1"

Які ще сюрпризи чекають на телеглядачів, дивіться у неділю о 21:00.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі надсилали за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Для того, щоб підтримати свого фаворита, надсилайте SMS із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

Традиційно з одного номера ви можете подзвонити 50 разів та надіслати 50 SMS, а також надіслати по сім суперголосів з кожного мобільного додатку 1+1 video та Київстар ТБ.

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