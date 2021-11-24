"Танцы со звездами": каким будет грандиозный суперфинал шоу

Леся Никитюк станет четвертым судьей, а на паркет вернутся все пары сезона.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Воскресным вечером пары финалистов покажут по три танца.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук / пресс-служба канала "1+1"

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Первым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые смогут выбрать его благодаря голосованию в соцсетях шоу "Танцы со звездами". Второй танец – любимый танец судей. Третьим пары станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

Судьи "Танцев со звездами" / пресс-служба канала "1+1"

Певец и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, оставивший шоу в шаге от полуфинала, споет хит Discogirl под выступление Артура Логая и Анны Карелиной, фронтвумен группы Kazka и певица Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара, а МELOVIN споет под выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук свою новую песню "Кіт і драма".

Специальными гостями шоу станет группа MOZGI с новым хитом ZAVTRA, певица Джамала и выпускник шоу "Голос країни" LAUD. Ожидает телезрителей и атмосферный номер-открытие, в котором примут участие все пары сезона, судьи и ведущие шоу.

Леся Никитюк / пресс-служба канала "1+1"

К традиционной тройке судей присоединится телеведущая и участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк. А вот встречать пары на балконе будет ведущая шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая / пресс-служба канала "1+1"

Какие еще сюрпризы ожидают телезрителей, смотрите в воскресенье в 21:00.

Напомним, голосование за любимые пары открыто всю неделю. Все голоса, которые телезрители посылали за пары в прошлом эфире, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые прибавятся к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте SMS с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

Традиционно с одного номера вы можете позвонить 50 раз и отправить 50 SMS, а также отправить семь суперголосов с каждого мобильного приложения 1+1 video и Киевстар ТВ.

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