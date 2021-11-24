В Вышгороде поставщики электричества не открыли дверь даже городскому голове, чтобы объяснить причины мрака в городе

В Вышгороде поставщики электричества не открыли дверь даже городскому голове, чтобы объяснить причины мрака в городе

Уверяют, что произошла авария, которую пытаются починить.

Сутки без воды, газа и света оказались жители Вышгорода — город-спутник Киева. Со вчера жители большинства районов без водоснабжения, а часть городских кварталов еще и обесточена и без газа.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Вода закончилась даже в городском бювете в центре города, где люди пополняли запасы. А все потому, что в городе не работают насосы из-за отсутствия света.

Проблемы со снабжением начали неделю назад. Сначала был выключен газ из-за малого давления в трубах. Но недавно его начали восстанавливать.

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В ситуации горожане обвиняют местные власти. Но глава города уверяет, что плановые отключения действительно планировались, но почему-то оказалось, что отключенных адресов гораздо больше, чем должно было быть. Почему так произошло, он поехал выяснять в компанию-поставщика в присутствии журналистов, но двери на предприятии не открыли.

«Говорят, что не имеют права открывать дверь городскому голове, чтобы объяснить, почему люди в сутки не имеют электроэнергии. Диспетчер вроде бы вызвал аварийную бригаду и не знает, где проводятся аварийные работы», — заявляет под дверью ДТЭК городской голова Алексей Мамот.

Из-за аварии в Вышгороде люди остались без света и воды

Он добавляет, что никаких отчетов ни у него, ни у подчиненных, что могут возникнуть такие проблемы, не было.

ДТЭК – частная фирма, являющаяся монополистом на поставку электроэнергии в Вышгороде.

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