Вышгород остался без света и воды: что произошло

Родителей просят сегодня не вести детей в школы.
Вышгород остался без света и воды. В городе-спутнике Киева произошла коммунальная авария.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 24 ноября.
На местных ресурсах сообщают об аварии на электрической подстанции.
Город остался без водоснабжения, часть кварталов – еще и обесточена.
Родителей просят сегодня не вести детей в школы.
Вышгородцы грустно шутят в соцсетях о коммунальном коллапсе, ведь на прошлой неделе они остались без газа. Его поставки только возобновили и теперь новая аварийная ситуация.
ТСН.ua выясняет все подробности.
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