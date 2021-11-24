Вышгород остался без света и воды: что произошло

Вышгород остался без света и воды: что произошло

Родителей просят сегодня не вести детей в школы.

Вышгород остался без света и воды. В городе-спутнике Киева произошла коммунальная авария.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 24 ноября.

На местных ресурсах сообщают об аварии на электрической подстанции.

Город остался без водоснабжения, часть кварталов – еще и обесточена.

Родителей просят сегодня не вести детей в школы.

Вышгородцы грустно шутят в соцсетях о коммунальном коллапсе, ведь на прошлой неделе они остались без газа. Его поставки только возобновили и теперь новая аварийная ситуация.

ТСН.ua выясняет все подробности.

Из-за коммунальной аварии в Вышгороде город остался без света и воды

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