Вишгород залишився без світла і води: що сталося

Батьків просять сьогодні не вести дітей до шкіл.
Вишгород залишився без світла і води. У місті-супутнику Києва сталася комунальна аварія.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 24 листопада.
На місцевих ресурсах повідомляють про аварію на електричній підстанції.
Місто залишилося без водопостачання, частина кварталів - ще й знеструмлена.
Батьків просять сьогодні не вести дітей до шкіл.
Вишгородці сумно жартують у соцмережах про комунальний колапс, адже минулого тижня вони залишилися без газу. Його постачання тільки-но поновили і тепер нова аварійна ситуація.
Наразі ТСН.ua з'ясовує усі подробиці.
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