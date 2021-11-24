Вишгород залишився без світла і води: що сталося

Вишгород залишився без світла і води: що сталося

Батьків просять сьогодні не вести дітей до шкіл.

Вишгород залишився без світла і води. У місті-супутнику Києва сталася комунальна аварія.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 24 листопада.

На місцевих ресурсах повідомляють про аварію на електричній підстанції.

Місто залишилося без водопостачання, частина кварталів - ще й знеструмлена.

Батьків просять сьогодні не вести дітей до шкіл.

Вишгородці сумно жартують у соцмережах про комунальний колапс, адже минулого тижня вони залишилися без газу. Його постачання тільки-но поновили і тепер нова аварійна ситуація.

Наразі ТСН.ua з'ясовує усі подробиці.

Через комунальну аварію у Вишгороді місто залишилося без світла і води

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