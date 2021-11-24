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Насиловал дочь и издевался над сыном: в Хмельницкой области осудили отца-изверга

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Насиловал дочь и издевался над сыном: в Хмельницкой области осудили отца-изверга

pixabay.com

Мужчина получил 15 лет тюрьмы.

В Хмельницкой области отец в течение пяти лет насиловал своего ребенка: Славутский горрайонный суд вынес ему приговор.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 40-летний мужчина держал в страхе семью: насиловал дочь и избивал старшего сына. Кроме того, заставлял детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.

По версии следствия, с 11-летнего возраста пять лет он постоянно насиловал девочку. Она чуть не совершила самоубийство.

Правоохранители узнали о действиях горе-отца от учителей. Именно они заметили на теле учаника телесные повреждения. Мол, отец имел особую неприязнь к старшему сыну. Кроме избиения, он также прибегал к особым издевательствам: однажды обжег его жаром из печи и посреди зимы на всю ночь запер в холодном подвале.

Мужчина получил 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину признал. Также полиции сообщили, что он ранее был судим. В частности, за изнасилование. "Когда другие члены семьи становились в защиту обиженного, то гнев агрессора становился еще больше, а потому долгое время преступления замалчивались", — подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, в Кривом Роге 15-летние подростки накануне пришли в баню и распылили там огнетушитель. Когда работница заведения попросила возместить ущерб, позвали ее в банкомат. По дороге, прямо на улице напали на женщину, избили, изнасиловали, ограбили и с этими деньгами пошли развлекаться дальше. Женщину с тяжелыми травмами на улице нашли прохожие и вызвали "скорую" и полицию.

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