Дмитро Комаров розповів, чи розпочав будівництво дачі у Карпатах

Ведучий придбав ділянку у селищі Верховина.

Ведучий "Світу навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров у серпні зізнався, що придбав ділянку у Карпатах.

У програмі "Світське життя" телемандрівник поділився, чи розпочав вже там будівництво. За словами Комарова, через відрядження до Еквадору, де він знімав новий сезон, зайнятися будинком у нього не було часу.

"Ще не починав будівництво, тому що я придбав і поїхав до Еквадору. Фундамент не ставиться зимою, я планую весною. Якщо у мене буде відрізок вільний, два-три місяці часу, то почну з фундаменту", - поділився планами Комаров.

Також ведучий описав, який вигляд матиме його карпатська дача. До речі, її площа складатиме 50-60 квадратних метрів. Розводити там город, або худобу Комаров з дружиною Олександрою Кучеренко планів не мають.

"Картоплю саджати не будемо. Головне для мене – панорамне вікно і вид на Чорногорський хребет, це вимога номер один. Кухня-студія, спальня, вікно до підлоги і гори", - описав будинок мрії Дмитро.

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