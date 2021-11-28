Надя Дорофеева о страшном отравлении в Египте: "Я думала, что умру"

Артистка впервые в жизни была вынуждена отменить выступление.

Украинская певица Надя Дорофеева припомнила подробности своего страшного отравления в Египте.

Как известно, в начале ноября артистку экстренно госпитализировали в местную больницу, где она под капельницами провела четыре часа. Исполнительница поделилась, что это путешествие далось ей очень тяжело, говорится в "Светской жизни".

"Мы поехали туда на концерты, я взяла с собой маму. Это было вау. Она радовалась каждую секундочку, она была смешна, я была очень счастлива до момента, пока у меня не произошло очень сильное отравление. И это было такое сильное отравление впервые в моей жизни. Меня забрала скорая. Мне не могли пять раз поставить капельницу, у меня были синие руки от всего этого. Меня намучили. Но спасли. Под капельницей я лежала четыре часа и я думала уже, что я умру. Это была первая в истории моей творческой жизни отмена концерта", — призналась артистка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Надя поделилась, стала ли зарабатывать больше после того, как ушла в сольное плавание:

"Когда один человек начинает работать и перестает делиться, то ты зарабатываешь гораздо больше. В сольном проекте выгоднее, я буду откровенна", — рассказала Дорофеева.

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