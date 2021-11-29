У Кремлі повідомили, чи є прогрес у підготовці зустрічі Путіна та Зеленського

У Кремлі повідомили, чи є прогрес у підготовці зустрічі Путіна та Зеленського

У РФ вже тривалий час гальмують процес перемовин Зеленського і Путіна.

Наразі переговорів про проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна немає.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише російський ТАСС.

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"Ні, зараз не ведеться", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи не ведуться зараз переговори про можливу зустріч президентів України та РФ.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери закликають Україну підтримувати контакти Росією. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом мовляв має зв'язатися з адміністрацією РФ щодо цього.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації і адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - сказав Зеленський.

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