Умер известный советский режиссер Владимир Наумов

Знаменитость ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Народный артист СССР, советский и российский кинорежиссер Владимир Наумов скончался.

Знаменитости не стало 29 ноября в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. Также печальное известие подтвердил его сын, художник Алексей Наумов. Причина смерти пока неизвестна.

Владимир Наумов / kinoteatr.ru

Отметим, Наумов родился 6 декабря в 1927 году. Знаменитость снял такие ленты, как "Тарас Шевченко", "Бег", "Тегеран-43", "Мир входящему" и "Легенда о Тиле". Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала "Как закалялась сталь" и сыграл в фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".

Владимир Наумов в ленте "Гори, гори, моя звезда" / kinoteatr.ru

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