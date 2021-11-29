Ханука 2021: коли святкувати, традиції, теплі привітання, історія свята

Свято розпочалося 28 листопада і триватиме до 6 грудня.

Вчора, 28 листопада, розпочалося святкування одного з найголовніших єврейських свят - Хануки. Це свято триває 8 днів, триватиме воно до 6 грудня і має ще одну назву “Хаг Урим” (Свято Вогнів). Ханука є днем пам’яті про звільнення і очищення Храму після перемоги Хасмонеїв під час повстання проти царя Антіоха IV.

Історія свята

Святкування Хануки пов'язано з єврейським повстанням у 160-х роках до нашої ери проти сирійського царя Антіоха IV, який заборонив юдаїзм. Після вигнання загарбників із Ізраїлю та взяття Єрусалима військами Юди Маккавея (з династії Хасмонеїв) євреї відновили осквернений та частково зруйнований Храм, очистили жертівник, вирізьбили з дерева нову менору (храмовий світильник).

За легендою, вони знайшли лише один дзбан не опоганеної загарбниками олії, котрої повинно було вистачити на один день та запалили світильник. Але Бог зробив диво — олії вистачило на 8 днів горіння, час, необхідний для виготовлення нової олії.

На честь цього чуда щороку у єврейських родинах заведено запалювати у найвиднііших місцях храмові світильники - менору або ханукію. Ханукія відрізняється від менори кількістю свічників (у ханукії їх вісім, у менори - сім).

Associated Press

Традиції на свято Хануки

Традиційно Ханука починається 25-го числа єврейського місяця кислева і триває вісім днів - до 2 або 3 тевети. Як вже зазначалося вище, у це свято протягом восьми днів запалюють свічки, при цьому їх щодня додають по одній. Свічки встановлюють з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. Запалені на початку вечора, незадовго до заходу сонця, свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. Світло ханукальних свічок не можна використовувати для роботи, читання тощо.

Оскільки свято Хануки було встановлено мудрецями, на цей період немає заборони працювати. У Хануку заведено давати дітям трохи грошей "Хануке-ґелт", щоб привчити їх до цдаки — збору грошей для бідних. Зазвичай, батьки дітлахів дають їм "ханукальні гроші" на четвертий чи п'ятий день свята. Вони можуть бути ними використані на власний розсуд, проте частину цих грошей треба віддати на благодійність.

Святковий стіл

Здавна склався звичай влаштовувати у дні Хануки рясніші, ніж зазвичай, трапези. Також у Хануку заведено їсти пончики та картопляні оладки "латкес", смажені в олії.

Привітання з Ханукою у картинках

Привітання з Ханукою

Вітаю зі світлим та радісним святом Хануки! Побажати хочу добра і щастя, любові та чудес, доброти душі та щирих надій. Нехай у будинку завжди буде святкова атмосфера, порозуміння, достаток, веселощі, повага та благополуччя.

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Веселої та доброї Хануки. Нехай свічки запаляться, і зникне морок сум, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед — до світла добра та удачі.

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Вітаю із Ханукою. Бажаю, щоб з кожним днем ​​горіли яскравіше свічки твоєї надії, бажаю, щоб стежка життя була встелена щастям і благополуччям. Нехай серце буде зігріте любов'ю, а будинок — сімейним затишком та теплом.

***

Веселої Хануки. Бажаю жити радісно і сміятися від душі, як дитина, бажаю горіти вогнем кохання та наснаги, як яскрава свічка. Нехай у твоєму житті відбуваються справжні чудеса, нехай твоє серце завжди велить тобі бути доброю та щасливою людиною.

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Зі святом Хануки! Бажаю жити і радіти життю, немов мале дитя, бажаю кожен свій день зустрічати з усмішкою, проводити його в приємних клопотах і добрих справах, усвідомлюючи, що щастя є, бажаю не втрачати своєї надії, любити всім серцем і дорожити своєю родиною.

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