2022 рік: високосний чи ні і що не можна робити

Навколо високосного року існує чимало прикмет і забобонів.
До Нового року залишилося трохи більше місяця і багато людей завдається запитанням: чи буде 2022 рік високосним та що від нього чекати. ТСН.ua розібрався чим високосний рік відрізняється від звичайних та які прикмети є нацпоширенішими для високосного року.
Що таке високосний рік
Якщо ми звикли до того, що зазвичай рік нараховує 365 днів, то у високосний рік їх на один день більше - 366. Так трапляється один раз на чотири роки. У високосний рік додатковий день з'являється у лютому місяці. Тому раз на рік у календарі ми можемо побачити 29 лютого, тоді як у звичайні роки цей місяць завершується 28 числом.
Таке явище можна пояснити тим, що насправді астрономічний рік триває 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. І ось протягом чотирьох років кількість годин накопичується на цілу добу. Поява 29 лютого раз на чотири роки дозволяє зберігати всі пори року на своїх місцях.
2022 рік - високосний чи ні
Прорахувати чи високосним є рік можна самостійно якщо поділити цифру на чотири. Якщо число виходить цілим - значить рік високосний, якщо залишається залишок - тоді рік звичайний. Тому можна дійти висновку, що 2022 рік не є високосним. Високосним був 2020 рік. Наступними високосними будуть 2024, 2028 та 2032 роки.
Що не можна робити у високосний рік
Втім, за висикосним роком закріпилася якась погана слава - люди нерідко його бояться і з ним пов'язана велика кількість прикмет, ніби цей рік не є вдалим для великих справ, весіль, народження дітей тощо.
Тож які прикмети є найпоширенишими:
- Вважається, що у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона незабаром станеться.
- Не можна підбирати круглі предмети з землі – не до добра.
- Якщо у дівчини почнуться вперше критичні дні, то про це не можна нікому говорити з жіночої статі (подруги, сестри чи бабусі). Інакше вкрадуть її жіноче щастя. Винятком є мати, з якою можна поділитися цією радістю.
- Не можна збирати гриби та траву, особливо на Івана Купала.
- Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.
- Для дитини, яка народилася 29 лютого, у документах про народження рекомендується записати дату 28 лютого або 1 березня.
- У високосний рік краще не міняти місце роботи та проживання.
- Не варто купувати нове житло.
- Не можна колядувати.
- Не потрібно продавати велике майно та цінні речі.
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