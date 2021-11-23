2022 рік: високосний чи ні і що не можна робити

2022 рік: високосний чи ні і що не можна робити

Навколо високосного року існує чимало прикмет і забобонів.

До Нового року залишилося трохи більше місяця і багато людей завдається запитанням: чи буде 2022 рік високосним та що від нього чекати. ТСН.ua розібрався чим високосний рік відрізняється від звичайних та які прикмети є нацпоширенішими для високосного року.

Що таке високосний рік

Якщо ми звикли до того, що зазвичай рік нараховує 365 днів, то у високосний рік їх на один день більше - 366. Так трапляється один раз на чотири роки. У високосний рік додатковий день з'являється у лютому місяці. Тому раз на рік у календарі ми можемо побачити 29 лютого, тоді як у звичайні роки цей місяць завершується 28 числом.

Таке явище можна пояснити тим, що насправді астрономічний рік триває 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. І ось протягом чотирьох років кількість годин накопичується на цілу добу. Поява 29 лютого раз на чотири роки дозволяє зберігати всі пори року на своїх місцях.

2022 рік - високосний чи ні

Прорахувати чи високосним є рік можна самостійно якщо поділити цифру на чотири. Якщо число виходить цілим - значить рік високосний, якщо залишається залишок - тоді рік звичайний. Тому можна дійти висновку, що 2022 рік не є високосним. Високосним був 2020 рік. Наступними високосними будуть 2024, 2028 та 2032 роки.

Що не можна робити у високосний рік

Втім, за висикосним роком закріпилася якась погана слава - люди нерідко його бояться і з ним пов'язана велика кількість прикмет, ніби цей рік не є вдалим для великих справ, весіль, народження дітей тощо.

Тож які прикмети є найпоширенишими:

Вважається, що у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона незабаром станеться.

Не можна підбирати круглі предмети з землі – не до добра.

Якщо у дівчини почнуться вперше критичні дні, то про це не можна нікому говорити з жіночої статі (подруги, сестри чи бабусі). Інакше вкрадуть її жіноче щастя. Винятком є ​​мати, з якою можна поділитися цією радістю.

Не можна збирати гриби та траву, особливо на Івана Купала.

Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.

Для дитини, яка народилася 29 лютого, у документах про народження рекомендується записати дату 28 лютого або 1 березня.

У високосний рік краще не міняти місце роботи та проживання.

Не варто купувати нове житло.

Не можна колядувати.

Не потрібно продавати велике майно та цінні речі.

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