У Луганській області підліток впав з недобудови: хлопець загинув

Поліція з'ясовує деталі інциденту.

У Попасній Луганської області на території занедбаного будівництва знайшли тіло підлітка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

Зазначається, 26 листопада ввечері мати 17-річного хлопця звернулася до правоохоронців через зникнення сина. За її словами, він пішов з дому опівдні, але не повернувся.

До пошуків хлопця залучили кінологів. Саме пес вивів рятувальників до недобудови. Там знайшли тіло зниклого хлопця. Правоохоронці наразі з'ясовують, що сталося. За попередньою версією, причиною смерті могла стати сила земного тяжіння. Точніше, падіння з верхотури недобудованої споруди.

Як повідомлялося, у місті Гуляйполе Запорізької області дівчина-підліток вирішила вкоротити собі віку. Вона забралася на 4 поверх недобудови і викинулася з вікна. Правоохоронці встановили, що 13-річна місцева жителька намагалася покінчити життя самогубством.

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