У Волинській області застрелився 28-річний поліцейський

Причини такого вчинку наразі невідомі.

У Ковелі Волинської області застрелився правоохоронець. Чоловіка знайшли у вбиральні.

Про це повідомляє "Конкурент".

Подія сталася сьогодні, 29 листопада, близько 12:00 на вулиці Драгоманова в Ковелі.



Відомо, що чоловік вийшов до туалету. За деякий час звідти пролунав постріл.

Очевидці викликали швидку. Медики оперативно прибули на місце події, але лише констатували смерть правоохоронця.

У обставинах події розбиратимуться правоохоронні органи.

Нагадаємо, що Чернігівській області під час полювання було поранено чоловіка, який виявився співробітником патрульної поліції. Він помер у лікарні.

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