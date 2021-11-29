У Волинській області застрелився 28-річний поліцейський

Причини такого вчинку наразі невідомі.
У Ковелі Волинської області застрелився правоохоронець. Чоловіка знайшли у вбиральні.
Про це повідомляє "Конкурент".
Подія сталася сьогодні, 29 листопада, близько 12:00 на вулиці Драгоманова в Ковелі.
Відомо, що чоловік вийшов до туалету. За деякий час звідти пролунав постріл.
Очевидці викликали швидку. Медики оперативно прибули на місце події, але лише констатували смерть правоохоронця.
У обставинах події розбиратимуться правоохоронні органи.
Нагадаємо, що Чернігівській області під час полювання було поранено чоловіка, який виявився співробітником патрульної поліції. Він помер у лікарні.
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