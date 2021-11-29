Підпалили волосся і обличчя: у Хмельницькій області познущалися з хлопця

Інцидент трапився поблизу нічного клубу.
До Хмельницького районного управління поліції звернувся 18-річний хлопець із заявою про побиття поблизу одного із розважальних закладів обласного центру.
Про це повідомила поліція Хмельницької області.
З його слів, невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся і обличчя. Наразі юнак перебуває на стаціонарному лікуванні.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події та вивчають відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.
Нагадаємо, у Дніпрі декілька чоловіків побили та заштовхали до автомобіля місцевого мешканця. Після чого відвезли його у невідомому напрямку.
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