Підпалили волосся і обличчя: у Хмельницькій області познущалися з хлопця

Підпалили волосся і обличчя: у Хмельницькій області познущалися з хлопця

Інцидент трапився поблизу нічного клубу.

До Хмельницького районного управління поліції звернувся 18-річний хлопець із заявою про побиття поблизу одного із розважальних закладів обласного центру.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

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З його слів, невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся і обличчя. Наразі юнак перебуває на стаціонарному лікуванні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події та вивчають відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.

Нагадаємо, у Дніпрі декілька чоловіків побили та заштовхали до автомобіля місцевого мешканця. Після чого відвезли його у невідомому напрямку.

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