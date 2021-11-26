У Дніпрі натовп чоловіків побив та викрав місцевого мешканця: у місті ввели спецоперацію

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.
У Дніпрі вдень 26 листопада на вулиці Курчатова декілька чоловіків побили та заштовхали в автомобіль місцевого мешканця. Після чого відвезли його у невідомому напрямку.
Про це пише видання "Дніпро оперативний".
Інцидент стався у районі автовокзалу. Там невідомі побили чоловіка, довели його до легкового автомобіля та посадили всередину. Цей момент зафіксували камери спостереження. Після чого громадяни теж сіли в авто і зникли в невідомому напрямку.
За даними видання, у місті оголосили поліцейську спецоперацію. Згодом на одній із заправок на вулиці Павлова копи виявили авто, що підходить під орієнтування. Проте чи затримали вони підозрюваних, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
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