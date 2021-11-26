Лукашенко звинуватив у міграційній кризі Україну та США

Лукашенко звинувачує Україну, що вона не впускає на свою територію біженців.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з мігрантами біля польського кордону звинуватив Україну, що наші прикордонники нарощують позиції, аби не впустити біженців до країни.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенкса.

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Він заявив, що біженці з Афганістану пробуватимуть через Україну потрапити до ЄС. За його словами, щоби протистояти мігрантам, українці нібито нарощують на кордоні позиції силовиків.



"Розбомбили Афганістан, знищили фактично країну. І вже не літаками, а сухопутним шляхом у західному напрямку почали рухатись афганці. Вони прагнуть пройти не лише через Білорусь, а й через Україну. Знаючи це, Україна почала виводити війська на свій кордон, щоб перешкоджати біженцям" - заявив Лукашенко.

Білорусь же, за словами Президента, не чинитиме перешкод біженцям на їхньому шляху до Євросоюзу. "Якщо ви захочете йти в західному напрямку, ми не будемо вас душити, хапати і бити. Це ваша воля. Пройдете - йдіть. Ось і вся філософія. Я знаю, що сказане мною не всім сподобається, особливо за кордоном, але це правда, вони повинні знати правду", - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, за даними очільника Польщі, на польсько-білоруському кордоні, де загострилася ситуація з мігрантами, відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії.

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