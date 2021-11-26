Лукашенко обвинил в миграционном кризисе Украину и США

Лукашенко обвиняет Украину в том, что она не впускает на свою территорию беженцев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с мигрантами у польской границы обвинил Украину в том, что наши пограничники наращивают позиции, чтобы не впустить беженцев в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

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Он заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. По его словам, чтобы противостоять мигрантам, украинцы якобы наращивают на границе позиции силовиков.



"Разбомбили Афганистан, фактически уничтожили страну. И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, но и через Украину. Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам", — заявил Лукашенко.

Беларусь же, по словам Президента, не будет препятствовать беженцам на их пути в Евросоюз. "Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и бить. Это ваша воля. Пройдете – идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мной не всем понравится, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду", – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, по данным главы Польши, на польско-белорусской границе , где обострилась ситуация с мигрантами, проходит игра авторитарных режимов Беларуси и России.

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