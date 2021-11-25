Мигрантский кризис является элементом гибридной войны России — дипломат

По словам Дещицы, ситуация на границе с Беларусью неожиданна для польского государства и даже для ЕС.

Мигрантский кризис на польско-белорусской границе за последние несколько месяцев выглядит как гибридная атака России на Польшу и на Европейский Союз в целом.

Об этом 25 ноября заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Скорее всего, это только один из элементов большой полномасштабной гибридной войны, которую ведет Россия. В данном случае также задействована и Беларусь. Ситуация сейчас на польско-белорусской границе в течение последних двух дней не так напряженна, как она была еще две недели назад. Потому что две недели назад выглядело так, что несколько тысяч человек стояли на пункте пропуска с белорусской стороны и пытались прорвать силой польско-белорусскую границу. Сейчас попытки продолжаются, но они не так уж масштабны. Хотя каждый день происходит 200-300 попыток прорвать границу и перейти на территорию Польши, попытаться дальше продвигаться в направлении, прежде всего, Германии, Швеции, Финляндии", — сказал дипломат.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью неожиданна для польского государства и даже для ЕС. Делица убежден, что мигрантский кризис — "один из элементов крупного плана дестабилизации ситуации в Европейском Союзе и один из элементов гибридной войны, которую ведет Россия".

Право на владу: как Россия совершает гибридную атаку на Польшу и ЕС

Напомним, Белорусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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