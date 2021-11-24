Мигрантский кризис: Human Rights Watch обвинила Лукашенко в пытках, досталось и Польше

По оценкам европейских чиновников, сейчас в Беларуси – не менее 15 тысяч мигрантов.

Международная организация Human Rights Watch обвинила Лукашенко в пытках. В докладе правозащитников, впрочем, досталось и Польше, которую упрекают в высылке мигрантов вопреки международным нормам. А польские пограничники сообщают: попыток прорвать границу со вчера стало больше: за сутки их насчитали 267.

О том, как это происходило – 24 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Поляки каждую ночь снимают доказательства, что стихийные прорывы польской границы мигранты устраивают не сами, и уверяют — ни один мигрант, сумевший этой ночью пересечь границу, в Польше не останется, всех выдворят из страны с запретом въезда в ЕС на следующие три года.

"Мы должны очень решительно демонстрировать, что мы не подвергнемся давлению. Потому что это не обычный мигрантский кризис, как четыре года назад. Это политический кризис, созданный Лукашенко, который использует этих невинных людей с Ближнего Востока вместо щитов", — отметил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Европарламенте призывает Запад к дальнейшим санкциям против самопровозглашенного главы Беларуси.

"Я уверяю вас, санкции – работают! Продолжайте санкционное давление на режим. Из-за санкций ссорятся люди вокруг Лукашенко, никто не хочет нести ответственность за преступления режима", — отмечает она.

Тем временем благотворительные организации подвозят в лагерь мигрантов, разместившихся в белорусском логистическом центре недалеко от границы, теплые вещи. Люди надеются, что Европа их отпустит.

Мигрантский кризис: попыток прорвать польскую границу стало больше – как это происходило

Но Европа настроена по-другому.

"Будем работать с комиссаром ООН по делам беженцев, с международной организацией по делам мигрантов, чтобы этих людей из Беларуси развезли по родным странам. Европа не станет заложницей чужой манипуляции", — отмечает президент Франции Эммануэль Макрон.

По оценкам европейских чиновников, сейчас в Беларуси – не менее 15 тысяч мигрантов. Почти треть из них – у европейской границы.

Напомним:

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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