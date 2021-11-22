Мигрантский кризис: Берлин раскритиковал "фантазии" Лукашенко

Зайберт не подтвердил, что эта тема обсуждалась на двух телефонных разговорах и.о. канцлера Ангелы Меркель с Лукашенко.

Для Европейского Союза неприемлем торг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу беженцев.

Позицию федерального правительства ФРГ озвучил в понедельник на брифинге его официальный представитель Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

"Фантазии о возможности создания гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию не являются для Германии и для ЕС приемлемым решением", — заявил спикер, напомнив, что эта позиция была неоднократно озвучена.

Зайберт не подтвердил, что эта тема обсуждалась на двух телефонных разговорах и.о. канцлера Ангелы Меркель с Лукашенко. Он подчеркнул, что позвонить по телефону Лукашенко Меркель заставила ужасная гуманитарная ситуация на границе между Беларусью и ЕС и желание помочь людям в беде, в частности, путем обеспечения доступа международных организаций. Меркель при этом отстаивает европейскую позицию, ведь «речь идет не о немецко-белорусской теме, а о гибридной угрозе, которую Беларусь создает для всех государств ЕС и на которую должен быть дан европейский ответ», сказал спикер.

Напомним:

У Лукашенко на днях заявили, что предложили Европе создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов на белорусско-польской границе, а белорусский режим, в свою очередь, организует отправку нескольких тысяч мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли. Минск заявил, что до сих пор не получил ответа на такое "предложение".

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