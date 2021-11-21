"Диктаторы не остановятся, это начало": премьер Польши назвал страны, которые могут стать следующими целями Путина и Лукашенко

"Диктаторы не остановятся, это начало": премьер Польши назвал страны, которые могут стать следующими целями Путина и Лукашенко

Моравецкий подчеркнул, что уже достаточно доказательств того, что именно белорусский режим привозит мигрантов к европейской границе.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия режима Александра Лукашенко, поддерживаемого также Россией, угрожают всей Европе. По его мнению, "диктаторы не остановятся" и нынешняя ситуация только начало.

Об этом сообщает RMF24.

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Моравецкий выразил мнение, что этот миграционный кризис, возникший на белорусско-польской границе, кажется таким только "издали". На самом деле, по его словам, он является четко спланированным элементом гибридной войны, объявленной Александром Лукашенко по всей Европе при поддержке Владимира Путина.

"Но они (события на польско-белорусской границе) не таковы. Это политический кризис, созданный с особой целью. Цель – дестабилизировать ситуацию в Европе впервые после окончания холодной войны 30 лет назад. За последние недели мы предоставили большие доказательства того, что именно белорусский режим ввозит мигрантов на границу для того, чтобы впоследствии транспортировать их в Западную Европу", — сказал польский премьер.

Моравецкий сказал, что "сегодня цель – Польша, а следующими будут Германия, Бельгия, Франция или Испания".

"Это только начало. Диктаторы не остановятся. Я хочу вас заверить: Польша не подвергнется шантажу, и мы сделаем все, чтобы остановить зло, угрожающее Европе", — отметил польский политик.

Премьер Польши также призвал к солидарности с Польшей, Литвой и Латвией.

"Европа, наш общий дом, находится под угрозой; на польско-белорусской границе продолжается гибридная война, которую Александр Лукашенко при поддержке Владимира Путина объявил всему ЕС; я призываю к солидарности с Польшей, Литвой и Латвией", — подытожил Моравецкий.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Александр Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС и это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

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