В Кремле рассказали о роли РФ в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС

Ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе Россия может помочь урегулировать в качестве переговорного посредника.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия может помочь урегулировать миграционный кризис на польско-белорусской границе, став посредником между Беларусью и ЕС.
Об этом пишут росСМИ.
"В этом случае – исключительно как переговорный посредник, что частично и имеет место", – пояснил Песков.
Песков сказал также, что Владимир Путин на эту тему по телефону разговаривал с Ангелой Меркель, а также с Александром Лукашенко.
"После этого президент выражал надежду на то, что состоятся прямые контакты (между Брюсселем и Минском)", — добавил пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, спикер Путина заявил, что мол США неверно трактуют миграционный кризис на белорусско-польской границе. По его словам, якобы неверно возлагать всю вину на Александра Лукашенко.
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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