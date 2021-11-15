В России школьник три года насиловал сводную сестру

В России школьник три года насиловал сводную сестру

9-летняя школьница три года прожила в страхе из-за сводного брата-насильника, но рассказать об этом решилась только сейчас.

В российском Екатеринбурге школьник три года насиловал сводную сестру, которая сейчас учится в третьем классе.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

После трех лет сексуального насилия девочка решилась и рассказала о брате директору гимназии. Педагог сразу же обратилась в полицию. Школьница сообщила, что впервые брат изнасиловал ее в 2019 году, когда родителей не было дома.

Отец девочки, узнав об этом, написал заявление на пасынка. После задержания 15-летний подросток сознался в преступлениях. Он рассказал, что надругался над сестрой 19 раз. Несовершеннолетний насильник заключен под стражу, против него возбудили уголовное дело.

Напомним, что отцом будущего ребенка 11-летней беременной девочки из Закарпатья оказался 46-летний сожитель ее матери из Херсонской области.

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