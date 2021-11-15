У Росії школяр три роки ґвалтував зведену сестру

9-річна школярка три роки прожила в страху через зведеного брата-ґвалтівника, але розповісти про це наважилася тільки зараз.

У російському Єкатеринбурзі школяр три роки ґвалтував зведену сестру, яка зараз навчається у третьому класі.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Після трьох років сексуального насильства дівчинка наважилася та розповіла про брата директору гімназії. Педагог одразу ж звернулася до поліції. Школярка повідомила, що вперше брат зґвалтував її у 2019 році, коли батьків не було вдома.

Батько дівчинки, дізнавшись про це, написав заяву на пасинка. Після затримання 15-річний підліток зізнався у злочинах. Він розповів, що поглумився з сестри 19 разів. Неповнолітнього ґвалтівника взяли під варту, проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, що батьком майбутньої дитини 11-річної вагітної дівчинки із Закарпаття виявився 46-річний співмешканець її матері з Херсонської області.

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