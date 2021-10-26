Вагітна в 11: у Закарпатській області маленька дівчинка чекає на дитину

Вагітна в 11: у Закарпатській області маленька дівчинка чекає на дитину

Ніхто із родичів майбутньої мами до поліції із заявою не звертався.

В одному із сіл Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка. Через це у поліції вже відкрили кримінальне провадження.

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Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан.

Інформацію про вагітність дитини правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж. Ніхто із родичів майбутньої мами до поліції із заявою не звертався.

"На Закарпатті зафіксований випадок, коли дитина завагітніла в 11 років. Заява про це від рідних дівчинки не находила. Проте поліцейські дізнались про випадок під час моніторингу соціальних мереж. Слідчі виїжджали на місце події, там у районній лікарні медики підтвердили факт вагітності дитини. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України", - повідомила нам Ганна Дан.

Санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині 13-річна школярка народила дитину від 17-річного хлопця.

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