У Росії заявили про новий рекорд зі смертності від коронавірусу

У Росії заявили про новий рекорд зі смертності від коронавірусу

Добовий приріст смертей від коронавірусу в РФ перевищив 1,1 тис.

У Росії від ускладнень COVID-19 померли ще 1 123 пацієнти. Це найвищий добовий приріст пов'язаних з коронавірусом летальних випадків в країні від початку пандемії.

Про це у середу, 27 жовтня, повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що найбільше смертей зафіксували у Москві (91 померлий), Санкт-Петербурзі (74 померлі) та Краснодарському краї (42 померлі).

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Окрім того, серед росіян зафіксували 36 582 нові випадки захворювання на COVID-19. "Другий день у РФ спостерігається відносне зниження добової захворюваності: напередодні виявлено 36 582 зараження, 26 жовтня - 36 446 епізодів", - йдеться у матеріалі.

Найбільше хворих за добу виявили у Москві (5 789 випадків), Санкт-Петербурзі (2 913 випадків) та Московській області (2670 випадків).

Раніше повідомлялося, що громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: новий антирекорд - до лікарень потрапили майже шість тисяч пацієнтів

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