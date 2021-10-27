Зухвала Ані Лорак у чорному боді засвітила оголені стрункі ніжки

Артистка звабливо анонсувала вихід нового альбому.

Співачка Ані Лорак потішила шанувальників приємною звісткою.

Так, артистка готує до виходу новий альбом і анонсувала його зірка доволі романтично. З шанувальниками Лорак поділилася декількома звабливими кадрами, на яких постає у чорному вбранні.

instagram.com/anilorak

З вечірнім макіяжем та хвилястим волоссям Лорак позує у мінісукні, а також чорному боді, яке підкреслило її ідеально стрункі ноги.

instagram.com/anilorak

"Мій новий альбом — про сильну і водночас слабку, про переможну та переможену. Адже сила кохання дарує нашій душі фарби, які дозволяють по-справжньому відчувати життя. Адже любити означає жити", - підписала кадри таким філософським текстом Ані.

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