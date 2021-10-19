Що подарувати на новосілля: цікаві ідеї

ТСН.ua зібрав цікаві ідеї подарунків новоселам, серед яких ви обов’язково знайдете вдалий варіант презенту.

Коли ваші друзі, родичі або знайомі переїжджають у нову квартиру чи будинок, одразу постає питання, що подарувати на новосілля.

ТСН.ua зібрав цікаві ідеї, серед яких ви обов’язково знайдете вдалий варіант презенту.

Подарунок на новосілля варто вибирати загальний для всіх членів родини. Річ має бути в міру практичною, потрібною у побуті та водночас корисною для всіх одразу.

Якщо стоїть вибір між декоративним елементом для нового будинку і практичною річчю, яка стане у нагоді в господарстві, краще зупинитися на другому варіанті. Бо невідомо, які плануються зміни в інтер’єрі нового житла та й смаки у всіх різні.

Не варто дарувати новоселам домашніх улюбленців та кімнатні рослини. По-перше, не всі їх люблять, по-друге новий "вихованець" може виявитися справжнім тягарем для господарів. Такі подарунки припустимі лише коли новосели самі вас про це попросили.

Тож іноді краще все ж порадитися з господарями з приводу подарунка. І хоча сюрпризу вже не буде, але ваш подарунок стане справді потрібним і корисним. І якщо коректно запитати, які предмети побуту чи домашні гаджети новоселам дійсно потрібні, то подарунок можна зробити максимально для них приємним, і забіги магазинами скоротити.

Фото: pexels.com

Практичні подарунки на новосілля

Фото: pexels.com

Якщо ви хочете вибрати новоселам практичний подарунок, то вибирайте з побутової техніки чи посуду:

Робот-пилосмок

Мультиварка

Кухонні ваги

Електрична сушарка для одягу

Блендер

Фритюрниця

Сендвічниця

"Розумний" очищувач повітря

Автоматичний мийник вікон

Блюдо для фруктів

Крім того, можна подарувати новоселам сертифікат на послуги з прибирання без проставленої дати.

Оригінальні подарунки

Фото: pexels.com

Обираючи подарунок новоселам, варто звернути увагу на оригінальні та незвичні речі:

Парні фартухи

Пледи для двох з рукавами

Підставки у ванну для ноутбука та склянок чи келихів

Багатофункціональні дерев'яні тарілки для закусок

Оригінальні нічники або свічники

Летючий будильник

Скретч-карта світу на стіну

Чисто символічні подарунки

Щоб привітати друзів, знайомих або нових сусідів, можна зробити чисто символічний презент:

Набір рамок для фотографій

Хлібниця з декупажем

Прихватки

Кошик для господарських дрібниць

Пара келихів

Рушники для кухні

Скляна ваза

Букет з цукерок

Сувенір у вигляді підкови

Пляшка вина або інший алкоголь

Набір тістечок

Кошик з набором кави або чаю

Торт

Підставка під гарячі каструлі і сковорідки

Крім того, можна подарувати гроші. Тоді новосели самі зможуть вибрати необхідні їм речі і це теж буде хорошим подарунком.

Unsplash

Тож, вибираючи презент, не забувайте мудрість: треба дарувати те, що самі хотіли б отримати у подарунок.

У будь-якому випадку, найважливіше, аби подарунок був зроблений від щирого серця.

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