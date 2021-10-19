Что подарить на новоселье: интересные идеи

ТСН.ua собрал интересные идеи подарков новоселам, среди которых вы обязательно найдете подходящий вариант презента.

Когда ваши друзья, родственники или знакомые переезжают в новую квартиру или дом, сразу возникает вопрос, что подарить на новоселье.

ТСН.ua собрал интересные идеи, среди которых вы обязательно найдете подходящий вариант презента.

Подарок на новоселье стоит выбирать общий для всех членов семьи. Вещь должна быть в меру практичной, нужной в быту и одновременно полезной для всех одновременно.

Если стоит выбор между декоративным элементом для нового дома и практичной вещью, которая пригодится в хозяйстве, лучше остановиться на втором варианте. Потому что неизвестно, какие планируются изменения в интерьере нового жилья, да и вкусы у всех разные.

Не стоит дарить новоселам домашних любимцев и комнатные растения. Во-первых, не все их любят, во-вторых новый "воспитанник" может оказаться настоящим бременем для хозяев. Такие подарки допустимы только когда новоселы сами вас об этом попросили.

Поэтому иногда лучше все же посоветоваться с хозяевами по поводу подарка. И хотя сюрприза уже не будет, но ваш подарок станет нужным и полезным. И если корректно спросить, какие предметы быта или домашние гаджеты новоселам действительно нужны, то подарок можно сделать максимально для них приятным, и забеги по магазинам сократить.

Фото: pexels.com

Практичные подарки на новоселье

Фото: pexels.com

Если вы хотите выбрать новоселам практичный подарок, то выбирайте из бытовой техники или посуды:

Робот-пылесос

Мультиварка

Кухонные весы

Электрическая сушилка для одежды

Блендер

Фритюрница

Сэндвичницы

"Умный" очиститель воздуха

Автоматический мойщик окон

Блюдо для фруктов

Кроме того, можно подарить новоселам сертификат на услуги по уборке без проставленной даты.

Оригинальные подарки

Фото: pexels.com

Выбирая подарок новоселам, стоит обратить внимание на оригинальные и необычные вещи:

Парные фартуки

Пледы для двоих с рукавами

Подставки в ванну для ноутбука и стаканов или бокалов

Многофункциональные деревянные тарелки для закусок

Оригинальные ночники или подсвечники

Летучий будильник

Скретч-карта мира на стену

Чисто символические подарки

Чтобы поздравить друзей, знакомых или новых соседей, можно сделать чисто символический презент:

Набор рамок для фотографий

Хлебница с декупажем

Прихватки

Корзина для хозяйственных мелочей

Пара бокалов

Полотенца для кухни

Стеклянная ваза

Букет из конфет

Сувенир в виде подковы

Бутылка вина или другой алкоголь

Набор пирожных

Корзина с набором кофе или чая

Торт

Подставка под горячие кастрюли и сковородки

Кроме того, можно подарить деньги. Тогда новоселы сами смогут выбрать необходимые им вещи и это тоже будет хорошим подарком.

Unsplash

Главное, выбирая презент, не забывайте мудрость: надо дарить то, что сами хотели бы получить в подарок.

В любом случае, главное, чтобы подарок был сделан от чистого сердца.

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