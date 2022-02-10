Что любят дарить разные знаки Зодиака

Перед праздником мы всегда пытаемся угадать, что подарят нам близкие и любимые люди.

Астрологи уверены, что подарок вполне можно предсказать – у каждого из знаков Зодиака в плане подарков свои предпочтения. О том, чего ждать на праздник от партнера, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как известно, люди импульсивные, действующие под влиянием эмоций и сиюминутного настроения. Увидев нечто, что в данный конкретный момент покажется им созвучным их переменчивому внутреннему состоянию, они могут тут же это приобрести, а, когда влияние минуты схлынет, будут долго недоумевать: и как это меня угораздило! Поэтому не стоит удивляться, получив от них в подарок самые невероятные предметы – например, помпезное пресс-папье для квартиры в стиле хай-тек или настоящий скворечник в подарок человеку, у которого нет дачи.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы уверены: все, что их окружает, должно соответствовать их вкусу и выглядеть "по-богатому", то есть, быть дорогим и красивым. Подарки, которые они делают родным, друзьям и знакомым, в этом смысле не исключение. При этом их мало волнует тот факт, что объекту дарения потенциальные подарки могут не понравиться – главное, чтобы они нравились им самим. От представителей этого знака можно получить что-нибудь статусное и бесполезное: например, дорогую ручку, которой одаренный ею никогда не будет писать, поскольку предпочитает компьютер, или брендовую зажигалку для того, кто бросает курить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы настолько сильно любят получать подарки – как по поводу, так и без повода, что, оказывая кому-нибудь даже незначительную услугу, спрашивают: "А что мне за это будет?", а провожая знакомого за границу, обязательно и, как им кажется, ненавязчиво интересуются: "А что ты мне оттуда привезешь?" При этом, задумываясь о подарке кому-то другому, представители знака не слишком заморачиваются по этому поводу. Скорее всего, они передарят то, что сами получили в подарок, но по какой-то причине не использовали – например, подарочный сертификат на небольшую сумму в ювелирный салон или корпоративный блокнот-ежедневник.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки превыше всего ценят тепло и уют, причем необязательно домашний, они хотят – и умеют – делать по-настоящему комфортным даже номер в гостинице или купе в поезде. Где бы они ни появлялись, уже на следующий день пространство вокруг них обрастает уютными ковриками, кружевными салфеточками и симпатичными вазочками – как с цветами, так и без. Кому-то такие предметы интерьера покажутся безвкусицей, но представители знака без них не представляют своей жизни. Получить от них в подарок можно что-то соответствующее – например, уютный плед или наволочку для диванной подушки ручной вышивки.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы очень любят делать широкие жесты, и в этом смысле их, пожалуй, можно счесть самыми щедрыми представителями Зодиака. В искусстве пустить пыль в глаза равных им нет. Они вряд ли станут экономить на подарке, поскольку он, на их взгляд, должен подчеркнуть не только любовь и уважение к человеку, которому предназначен, но и статус дарителя. Представители знака просто не могут позволить себе дарить дешевые вещи, поэтому они отправятся в самый дорогой бутик или ювелирный салон, чтобы купить что-нибудь изысканное и пафосное – например, золотую булавку или шарфик от Louis Vuitton.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева – самый рассудительный и практичный знак Зодиака. Узнав или вспомнив, что у кого из близких им людей – родных или друзей – намечается торжество, они не купят в подарок первую попавшуюся им на глаза вещь. Они хорошо продумают, что именно им нужно приобрести, а потом не поленятся и обойдут несколько реальных и интернет-магазинов, чтобы убедиться, что выбрали самый лучший экземпляр согласно соотношению "цена-качество". О том, что их подарок будет из разряда "в хозяйстве пригодится", и говорить не стоит: это окажется, например, мультиварка или дорожный несессер.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – истинные ценители прекрасного, они не только прекрасно разбираются в произведениях искусства, но и – по возможности – окружают себя ими. Кроме того, у них есть хобби: они ходят по антикварным салонам, винтажным магазинам, барахолкам и блошиным рынкам, где разыскивают – порой не безуспешно – предметы для коллекции изящных вещиц, которую собирают достаточно давно. Также представители знака часто посещают художественные выставки, театры и концерты классической музыки, поэтому и в подарок они, скорее всего, преподнесут, например, антикварную рамку для фотографий или билеты на "Лебединое озеро".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, несмотря на свою противоречивость и непостоянство, в отношении подарков проявляют редкостную стабильность. Чаще всего они выбирают то, что купили бы себе, подчеркивая тем самым, что ценят человека, которому он предназначен, так же, как и самих себя. Ну а поскольку сами они тщательно следят за собой и делают это при помощи наиболее действенных – и чаще всего дорогих – препаратов и ароматов, то и в подарок выберут крем или парфюм известного бренда. Правда, они могут подойти не всем, но тут уж представители знака не виноваты – они хотели как лучше.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в силу собственной безалаберности – есть у них такая черта характера, чего уж тут греха таить – как правило, забывают о необходимости купить подарок другу или близкому человеку. Поэтому в магазины они бросаются в последний момент, и то, что они в результате выберут, чаще всего оказывается моментом чистого везения того, кому предназначается подношение. Поскольку представителям знака вкус время от времени изменяет, они могут купить что-то уникальное, так и нечто совершенно бесполезное: например, винтажную фарфоровую статуэтку или микроскоп.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – ребята прижимистые, они не очень любят тратить деньги, причем как на себя, так и на других. Они не станут расстраиваться из-за того, что проходят лишний сезон в стоптанной обуви, главное, чтобы сумма на их счету в банке не пострадала. Поэтому, придумывая, что бы такое преподнести другу или приятелю, они решат смастерить подарок собственными руками – например, связать носки или шарфик. Впрочем, случаются ситуации, когда представители знака могут сделать дорогой и статусный подарок – например, ювелирное украшение, которое, как они думают, не уйдет из семьи.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – большие любители сюрпризов, которые они обожают делать окружающим их людям, даже если те не готовы к полету их буйной фантазии. Неудивительно, что родные и близкие, как правило, оказываются не в состоянии предусмотреть или предвидеть, что представители знака им преподнесут и какое шоу устроят. Но в одном они могут быть абсолютно уверены: каждый раз это будет настоящий праздник, который они забудут нескоро, если, конечно, забудут вообще. Трудно вычеркнуть из памяти появление на дне рождения друга с огромным количеством надутых гелием разноцветных шариков или организованный им полет на воздушном шаре.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – особы романтические, и подарки выбирают соответствующие – как правило, это нечто невесомое и воздушное, с большим количеством розочек и сердечек. Такое подношение неизменно выглядело бы как кич, если бы не вкус представителей знака, который позволяет им выбирать утонченные и уникальные вещи – как правило, их подарки являются настоящим произведением искусства как в художественном, так и в практическом смысле. Так, от них можно получить как набор кофейных серебряных ложечек с черенками из янтаря или нишевый аромат в хрустальном флаконе авторской работы.

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