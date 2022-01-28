Подарки на День святого Валентина: более 50 идей мужчине и девушке / pixabay.com

Что подарить на День святого Валентина парню, девушке: более 50 идей для идеального праздника

Что подарить на День святого Валентина парню, девушке: более 50 идей для идеального праздника

14 февраля в Украине и мире будут праздновать День святого Валентина, еще известный как Праздник всех влюбленных. А значит, пора уже задуматься над тем, что подарить парню (мужу) или девушке (жене), чтобы порадовать их и сделать праздник особенным. ТСН.ua подобрал подарки на День святого Валентина, которые понравятся каждому.

Что подарить на День святого Валентина девушке, кроме букета цветов?

Что подарить на День святого Валентина девушке / pixabay.com

Подарок на День святого Валентина может быть дорогим или практичным, шутливым или сладким. Если вы не можете придумать, что подарить на Праздник всех влюбленных своей девушке (жене), вот топ-25 идей, которые вам помогут:

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ювелирные изделия – украшения всегда считаются отличным подарком, особенно, если вы точно знаете, что именно давно жаждет ваша любимая;

SPA-программа на двоих – такое времяпрепровождение на День святого Валентина совсем не похоже на банальный поход в кино или театр;

фотосессия в формате "Любовная история" – здесь стоит заранее договориться с хорошим фотографом и подобрать интересные локации;

конная прогулка – издавна известно, что время, проведенное с этими животными, дарит положительные эмоции и ощущения, а если объединить поездку с фотосессией, то у вас получится отличный сюрприз;

мастер-класс по живописи – такой подарок на День святого Валентина подойдет творческим девушкам, увлекающимся искусством;

эротическое белье – если вам трудно определиться с тем, какой именно комплект выбрать, попросите помощи у консультанта в магазине, но всегда следует прислушиваться к своим пожеланиям и вкусу любимой;

портрет в стиле поп-арт – такие картины пользуются сейчас безумной популярностью, а потому такой подарок на День святого Валентина девушка должна оценить по достоинству;

шоколад ручной работы – если банальные конфеты дарить не хочется, выбирайте индивидуальные наборы, но обратите внимание, что мастеру нужно время для их изготовления;

эротический набор для "горячей" ночи – если простой романтический ужин с шампанским и цветами кажется слишком неинтересным, стоит создать более интимную атмосферу;

мастер-класс по танцам – выбирайте румбу, ведь именно этот танец считается символом любви, такой подарок на День святого Валентина любимой точно понравится;

косметика, туалетная вода – такие подарки следует покупать только в том случае, если вы точно знаете, что нужно вашей девушке или жене;

подарочный сертификат на профессиональный макияж – сюрприз точно понравится девушкам, которые любят краситься;

USB-флешка – практичный подарок в День святого Валентина, который можно сделать более романтичным, если выбрать устройство в форме сердечка со стразами;

композиция (букет) из конфет – чтобы не дарить банальную коробку, можно рассмотреть этот вариант;

мягкая игрушка – в День святого Валентина наиболее популярными становятся мишки, зайчики, котики и плюшевые сердечки; Подарки на День святого Валентина девушке: мягкая игрушка прекрасный вариант / pixabay.com

обложка на паспорт – милый и практичный подарок в День святого Валентина, особенно, если она будет декорирована разными элементами;

электронная книга – прекрасный подарок на День святого Валентина, если девушка любит читать;

простыня с интересным или эротическим рисунком – а после романтического ужина его можно использовать для интимного продолжения;

фоторамка – на первый взгляд такой подарок на День святого Валентина кажется банальным, но если вы распечатаете любимое общее фото, он сразу примет романтический характер;

шоколадная картина – это очень необычно и романтично, попробуйте и вы не пожалеете;

планшет или новый смартфон – если вы ищете, что подарить на День святого Валентина девушке, чтобы сюрприз был практичным, следует выбрать именно такой вариант;

любимая книга – выбирайте жанр или автора, которые нравятся любимой, а еще можно рассмотреть вариант покупки старого издания любимой книги детства;

парные футболки с надписями – отличный подарок на День святого Валентина, который подчеркнет серьезность чувств;

удобная пижама – подарок на День святого Валентина, который покажет, что вы думаете о комфорте своей половинки;

набор чая – подарок на День святого Валентина, который согреет в холодное время года и даже подбодрит, когда настроение упадет к нулю.

Что подарить на День святого Валентина мужчине или парню, кроме носков?

Что подарить на День святого Валентина мужчине или парню? / pixabay.com

Иногда поиск вариантов, которые подарить на День святого Валентина юноше или мужу, может уйти очень много времени. Поэтому стоит заранее подумать о самом лучшем сюрпризе, который поразит до глубины души и принесет положительные эмоции. Мы решили поделиться с вами идеями, чтобы вы смогли выбрать теплый, романтичный или практичный подарок на День святого Валентина:

билет на концерт любимой группы – если ваш парень или мужчина настоящий меломан, такой презент ему точно понравится;

подставка под ноутбук – отличный подарок на День святого Валентина программисту или геймеру, для которых важно, чтобы ноутбук оставался охлажденным;

спортивные товары, одежда – настоящий спортсмен оценит такой сюрприз;

настольная боксерская груша – оригинальный подарок на День святого Валентина парню, который поможет сбросить напряжение во время тяжелого рабочего дня;

книга – если любимый любит читать и вы знаете его любимых авторов, стоит присмотреться к такому сюрпризу;

магнитная доска на холодильник – подарок на День святого Валентина, который сразу можно назвать интересным и практичным, ведь парень сможет записывать свои мысли и идеи;

сувенирная штанга с надписью "Самому сильному" – возможно, такой сюрприз и не несет никакой пользы, зато вы лишний раз напомните возлюбленному, что восхищаетесь его силой;

футболка с уникальным принтом – если ваш любимый любит какой-нибудь сериал или фильм, можно заказать футболку с главными героями или популярными фразами;

ароматизатор в машину – подарок на День святого Валентина, который подойдет настоящему автомобилисту;

термокружка – практичная и удобная вещь, которая пригодится, если любимый увлекается прогулками по зимнему лесу или рыбалке;

набор шарф и шапка – комфортный подарок на День святого Валентина, который покажет, что вы думаете о здоровье вашей половинки;

кулон с иероглифом – можно зашифровать его имя или любую фразу, которая является для вас особенной;

внешний аккумулятор для смартфона – пусть любимый всегда остается на связи с вами;

редкий сорт кофе – подарок на День святого Валентина настоящему кофеману;

мотивационный скретч-плакат – такой стильный постер можно повесить на стену, а в плакате могут быть разные задачи, которые нужно выполнять; Подарки на День святого Валентина парню: аккумулятор для телефона, термокружка или ароматизатор в машину / pixabay.com

настольная игра для двоих – подарок на День святого Валентина, который поможет вам сблизиться;

веселые тапки – такой сюрприз принесет положительные эмоции, а еще будет согревать любимого в холодные вечера;

мультиотвертка – если любимый любит делать что-то своими руками, такой подарок на День святого Валентина ему точно понравится;

чашка-хамелеон – такие чашки стали довольно популярными в последнее время, когда внутрь наливают горячий напиток на ее поверхности;

виниловая пластинка любимой группы – ищете небанальный подарок на День святого Валентина настоящему меломану, тогда такой вариант его точно порадует;

карта памяти – практический подарок парню, работающему с компьютерами;

спальный мешок – если мужчина любит путешествовать и часто ходит в походы, такой подарок на День святого Валентина станет прекрасным вариантом;

антистресс-игрушка – если любимый часто переживает на работе, подарите ему покой с этим интересным аксессуаром;

мужской кошелек – практичный подарок на День святого Валентина, который понравится каждому;

именной пивной бокал – чтобы муж мог похвастаться друзьям, какая у него заботливая жена.

Подарки на День святого Валентина своими руками

Подарки на День святого Валентина своими руками: идеи / pixabay.com

Подарки на День святого Валентина, сделанные своими руками, всегда пользуются особенной популярностью. Они ведь помогают показать своей второй половинке, насколько сильно вы цените ее. Что можно подарить на День святого Валентина, если вы хотите сделать презент своими руками:

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