В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о травмированных нет.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили три враждебных БпЛА типа "Shahed"", — сообщил чиновник.

По его словам, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

Как сообщалось, этой ночью в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.

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