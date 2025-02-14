Россияне нанесли авиаудар по Сумам: вспыхнул пожар

На месте работают все необходимые службы.
Сегодня ночью, 14 февраля, россияне атаковали Сумскую область, есть пострадавший.
О деталях удара сообщили в ОВА.
"Сегодня ночью враг нанес очередной авиаудар по Сумской громаде. В результате атаки российского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине города", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, есть один пострадавший. В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Ранее мы писали, как россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб.
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