Россияне нанесли авиаудар по Сумам: вспыхнул пожар

На месте работают все необходимые службы.

Сегодня ночью, 14 февраля, россияне атаковали Сумскую область, есть пострадавший.

О деталях удара сообщили в ОВА.

"Сегодня ночью враг нанес очередной авиаудар по Сумской громаде. В результате атаки российского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине города", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть один пострадавший. В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Ранее мы писали, как россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб.

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