Взрывы в Сумах: россияне нанесли два удара по инфраструктуре города

Сегодня, 17 марта, враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. На месте прилетов работают все необходимые службы.

Об этом заявили в Сумской областной военной администрации.

Последствия российской атаки пока уточняются.

"Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", — призвали власти.

Напомним, 16 марта спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания БПЛА по многоэтажке. Там три дня продолжались аварийно-розыскные работы на месте удара. Известно о трех жертвах российской атаки.

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