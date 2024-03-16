Встретились в бою: российский танкист оказался отцом бойца ВСУ (видео)

История стражи голливудского фильма произошла на фронте вблизи Авдеевки! Украинский боец, командир бронированной машины Bradley встретился со своим отцом в бою! Тот уехал на сына в российском танке и даже позвонил ему!

Чем закончилась эта история – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

В это сложно поверить, но такое случилось на самом деле! Александру, воину 47 бригады ВСУ, пришлось увидеть многое на войне, но к такому он вряд ли был готов. Во время боев под Авдеевкой украинский командир бронемашины Bradley сошелся в дуэли с танком оккупантов. Его экипаж вышел победителем, подбив не только этот, но и еще один российский панцерник. Но с Александром произошло неожиданное – уже после боя ему по телефону позвонили с неизвестного российского номера. Голос в трубке произнес: "Я твой отец". И предложил перейти на сторону оккупантов.

"На что он рассчитывал? Что я сразу прибегу? Нет", – говорит военнослужащий ВСУ Александр.

На видео 47-й бригады, в которой сражается Александр, видно, что в бою один на один американская Bradley с легкостью разносит российский "аналогвнетный" танк Т-90 "Прорыв". В этом бою Александр не участвовал, а этот танк разнесли его побратимы. Впрочем, на его счету есть не меньшие достижения. Потрясающую историю Александра удалось узнать журналистам "Настоящего времени".

Отец-оккупант

По словам Александра, об отце он помнит немного, потому что тот еще в детстве бросил их с матерью и уехал в Россию, откуда он был родом. Журналисты рассказывают историю их встречи с Александром. Украинский боец говорит, "родниться" времени не было, потому что российский танк выскочил неожиданно и сразу выстрелил.



"Выехал танк и выстрелил в сторону. Броня выдержала. Сразу позвонил по телефону отец", — говорит военнослужащий ВСУ Александр.

"Горе-папа" обещал "золотые горы" в РФ

Российский танкист, как вы уже поняли, представился родным отцом Александра и заявил, что прекратил стрелять, когда узнал, что напротив его сын. Александр не поверил "отцу", потому что на самом деле огонь никто не прекращал. К тому же, горе-папа, предлагал ему перебежать на российскую сторону и намекал на деньги.



"Мы когда-то на откате были, по нам все равно работали дальше. Факт остается фактом. Родительского там больше не было. Там была выгода. Деньги! Деньги!" – говорит военный ВСУ.

Позже Александру удалось узнать дальнейшую судьбу своего отца. На одной из задач его танк подорвался на мине.



"Он выехал, три раза на минеподорвался и уже начал сам гореть. Экипаж не весь выбежал. По ходу, он не смог выбраться, и там и остался. У каждого своя судьба. Он знал, на что идет. Я особо его не знал, его не видел. Для меня это не было, что типа отец, что типа жалко. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. И все", – рассказывает украинский военный.



По данным центра Разумкова, по состоянию на май 2023 года треть украинцев, имеющих родственников в РФ и Беларуси, продолжали с ними общаться. В то же время большинство, чтобы избежать ссор, обходят политические темы. Уговорить россиян не верить своей пропаганде очень трудно, признавались респонденты.

Ранее в рамках спецпроекта "Жить дальше" журналисты 1+1 media разобрались в сложном вопросе: — Стоит ли общаться с родственниками в РФ, если они верят не вам, а российской пропаганде? Вот некоторые советы, если у вас есть родственники в РФ или Беларуси, впрочем не хотите или не можете оборвать с ними связи.

Есть ли смысл убеждать своих родственников?

Специалисты советуют следующее: если вам важно сохранить в своей жизни человека с пророссийскими взглядами, то:

сведите общение к минимуму;

четко определите темы, которые вы не обсуждаете.

Если вы все же планируете достучаться до родного человека, вот несколько правил:

не агрессируйте, говорите спокойно, даже если вас не слышат, одну и ту же информацию придется повторять не один раз;

не "включайтесь" эмоционально – вы просто потратите энергию и вызовете у собеседника еще более мощную защитную реакцию;

вбрасывайте информацию между прочим, не говорите прямо. Со временем человек может начать постепенно воспринимать то, что вы говорите;

запаситесь терпением и следите за своим состоянием: если чувствуете, что сил убеждать больше нет, остановитесь и позаботьтесь о себе.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "РОССИЙСКИЙ ТАНКИСТ ОКАЗАЛСЯ ОТЦОМ БОЙЦА ВСУ! Уникальная история!"

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