Когда Россия может атаковать страны НАТО: дипломат поделился прогнозом

Россия ведет подготовку к предстоящему вторжению на территорию одной из стран НАТО и сделает она это в конце 2024 года, поскольку Альянс до этого времени будет не готов к ответу на такие действия.

Также читайте Сможет ли Россия напасть на еще одну страну: Столтенберг дал ответ

Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказал дипломат Валерий Чалый.

Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон делает громкие заявления, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, боящегося передать Украине ракеты Taurus.

"Очевидно, что на встрече Веймарского треугольника Макрон, Шольц и Туск согласовывали дискуссионные темы. Впрочем, очевидно, что все согласовать им не удалось", — считает Чалый.

Он отметил, что заявления европейских чиновников о недопущении эскалации уже стали неуместными.

"Европейские лидеры должны усилить помощь Украине. Поскольку сегодня мы слышим только громкие заявления о максимальной помощи на фоне информации от немецкой разведки о планах России атаковать страны НАТО в 2026 году. И я хотел бы отметить, что они не все учитывают эту информацию. Я я считаю, что Россия атакует страны НАТО в конце этого в начале следующего года, поскольку Россия нападает не тогда, когда она сильна, а когда другие слабые.Европейцы же не успеют подготовиться к концу 2024 года. это. А заявления о недопущении эскалации, откровенно говоря, это уже речь вчерашнего дня", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Финляндии заявили, что не исключают возможность размещения западных войск в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что дипломат объяснил, почему он не верит в отправку войск НАТО в Украину.

Читайте также: