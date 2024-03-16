Коли Росія може атакувати країни НАТО: дипломат поділився прогнозом

Росія веде підготовку до майбутнього вторгнення на територію однієї з країн НАТО і зробить вона це наприкінці 2024 року, оскільки Альянс до цього часу буде не готовий до відповіді на такі дії.

Також читайте Чи зможе Росія напасти на ще одну країну: Столтенберг дав відповідь

Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив дипломат Валерій Чалий.

Він заявив, що президент Франції Еммануель Макрон робить гучні заяви, на відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який боїться передати Україні ракети Taurus.

"Очевидно, що на зустрічі Веймарського трикутника Макрон, Шольц й Туск погоджували дискусійні теми. Втім, очевидно й те, що все погодити їм не вдалось", - вважає Чалий.

Він зазначив, що заяви європейських чиновників щодо недопущення ескалації вже стали недоречними.

"Європейські лідери повинні посилити допомогу Україні. Оскільки сьогодні ми чуємо лише гучні заяви про максимальну допомогу на фоні інформації від німецької розвідки про плани Росії атакувати країни НАТО у 2026 році. І я хотів би наголосити, що вони не все враховують щодо цієї інформації. Я вважаю, що Росія атакує країни НАТО наприкінці цього на початку наступного року. Оскільки Росія нападає не тоді, коли вона сильна, а тоді коли інші слабкі. Європейці ж не встигнуть підготуватись до кінця 2024 року. Тому, думаю. вони реально оцінюють загрози й обговорюють це. А заяви про недопущення ескалації, відверто кажучи, це вже мова вчорашнього дня", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС Фінляндії заявили, що не відкидають можливість розміщення західних військ в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що дипломат пояснив, чому він не вірить у відправлення військ НАТО до України.

Читайте також: