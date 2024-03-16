"Жирона" з Довбиком, але без Циганкова поступилася "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії (відео)

Підопічні Мічела вже на 10 очок відстають від "Реала", який лідирує.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді програла "Хетафе" в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили в першому таймі. На 33-й хвилині Єллу Сантьяго завдав результативного удару після передачі, яку зробив Ілайш Моріба.

Довбик вийшов у стартовому складі каталонського клубу та провів на полі повний матч. Циганков не потрапив до заявки на гру через травму та вже прибув до табору збірної України, яка готується до матчу плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Огляд матчу "Хетафе" – "Жирона"

Після цього матчу "Жирона" (62 очки) залишилася на другому місці в Ла Лізі. Підопічні Мічела вже на 10 балів відстають від лідера чемпіонату – мадридського "Реала" українського воротаря Андрія Луніна.

У наступному турі чемпіонату Іспанії, після міжнародної паузи, "Жирона" 31 березня прийме "Бетіс", а "Хетафе" днем раніше вдома зустрінеться із "Севільєю".

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